A Ponte do Salgado, localizada na região do bairro Sete Voltas, em Taubaté, desabou após as fortes chuvas que atingiram o município no último domingo (1º). Com a queda da estrutura, o acesso pela Estrada Municipal Malacacheta–Sete Voltas foi totalmente interditado.
A ponte, construída em concreto, era utilizada diariamente por moradores e motoristas que circulam pela região. Apesar do desabamento, não há registro de feridos.
De acordo com as informações apuradas, a Defesa Civil foi comunicada sobre a ocorrência e acompanha a situação. A orientação é para que a população evite transitar pelo local, devido ao risco de novos deslizamentos ou acidentes.
Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar o desvio pelo bairro do Monjolinho, que garante acesso mais seguro à região.
Uma avaliação técnica deve ser realizada para definir as próximas medidas e as possíveis intervenções necessárias para o restabelecimento do tráfego. Até o momento, não há prazo para a liberação da via.