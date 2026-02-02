A Ponte do Salgado, localizada na região do bairro Sete Voltas, em Taubaté, desabou após as fortes chuvas que atingiram o município no último domingo (1º). Com a queda da estrutura, o acesso pela Estrada Municipal Malacacheta–Sete Voltas foi totalmente interditado.

A ponte, construída em concreto, era utilizada diariamente por moradores e motoristas que circulam pela região. Apesar do desabamento, não há registro de feridos.

De acordo com as informações apuradas, a Defesa Civil foi comunicada sobre a ocorrência e acompanha a situação. A orientação é para que a população evite transitar pelo local, devido ao risco de novos deslizamentos ou acidentes.