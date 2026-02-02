03 de fevereiro de 2026
CHUVA

Ponte desaba após fortes chuvas e acesso é interditado em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Ponte caiu em Taubaté
Ponte caiu em Taubaté

A Ponte do Salgado, localizada na região do bairro Sete Voltas, em Taubaté, desabou após as fortes chuvas que atingiram o município no último domingo (1º). Com a queda da estrutura, o acesso pela Estrada Municipal Malacacheta–Sete Voltas foi totalmente interditado.

A ponte, construída em concreto, era utilizada diariamente por moradores e motoristas que circulam pela região. Apesar do desabamento, não há registro de feridos.

De acordo com as informações apuradas, a Defesa Civil foi comunicada sobre a ocorrência e acompanha a situação. A orientação é para que a população evite transitar pelo local, devido ao risco de novos deslizamentos ou acidentes.

Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar o desvio pelo bairro do Monjolinho, que garante acesso mais seguro à região.

Uma avaliação técnica deve ser realizada para definir as próximas medidas e as possíveis intervenções necessárias para o restabelecimento do tráfego. Até o momento, não há prazo para a liberação da via.

