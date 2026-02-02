O Taubaté definiu no início da noite desta segunda-feira (2) seu novo comandante para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. O clube acertou a contratação do técnico Fahel Júnior, de 62 anos, que chega com a missão de conduzir a equipe na reta decisiva da competição estadual. Ele chega para o lugar de Dyego Coelho, demitido após a derrota para o Ituano, no domingo.
Com vasta experiência no futebol paulista, Fahel se apresenta ao elenco no Estádio Joaquinzão nesta terça-feira (3). No currículo, o treinador acumula conquistas importantes, como o título da Série A2 pelo Santo André, além de ter sido o responsável pela formação do elenco do Velo Clube, campeão da divisão em 2024. Em 2010, ele treinou o São José no início da Série A-2.
Ao longo da carreira, Fahel Júnior passou também por outros diversos clubes tradicionais do estado, entre eles Ituano, Noroeste, Comercial, Juventus, XV de Piracicaba, Água Santa e Rio Claro, consolidando-se como um profissional com profundo conhecimento do cenário estadual.
Em suas primeiras declarações como técnico do Burro da Central, Fahel destacou o peso da camisa alviazul e a força da torcida. Segundo ele, o desempenho recente da equipe não reflete o potencial do elenco. O treinador afirmou acreditar em uma recuperação rápida e ressaltou que já trabalhou com alguns dos atletas que fazem parte do grupo atual.
A estreia do novo comandante já tem data marcada. Fahel Júnior estará à frente do Taubaté no Clássico do Vale, diante do São José, nesta sexta-feira (6), às 19h30, no Joaquinzão, pela próxima rodada da Série A2. Motivado, o treinador classificou os jogos restantes como decisivos e tratou a reta final como uma sequência de finais, tanto para afastar a equipe da situação atual quanto para buscar a classificação.
Mas, a missão não será fácil. Afinal de contas, o Burro da Central tem 4 pontos em sete jogos, não venceu nenhuma partida e está na zona de rebaixamento.