O Taubaté definiu no início da noite desta segunda-feira (2) seu novo comandante para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. O clube acertou a contratação do técnico Fahel Júnior, de 62 anos, que chega com a missão de conduzir a equipe na reta decisiva da competição estadual. Ele chega para o lugar de Dyego Coelho, demitido após a derrota para o Ituano, no domingo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com vasta experiência no futebol paulista, Fahel se apresenta ao elenco no Estádio Joaquinzão nesta terça-feira (3). No currículo, o treinador acumula conquistas importantes, como o título da Série A2 pelo Santo André, além de ter sido o responsável pela formação do elenco do Velo Clube, campeão da divisão em 2024. Em 2010, ele treinou o São José no início da Série A-2.