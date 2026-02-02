Morreu nesta segunda-feira (2) o engenheiro Ediraldo Bernardi Carvalho, 65 anos, de São José dos Campos. Ele deixa mulher, filhos e netos. A causa da morte não foi informada.

O corpo de Ediraldo está sendo velado na Urbam e terá sua cerimônia de despedida nesta terça-feira (3), às 17h, no Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.