Morreu nesta segunda-feira (2) o engenheiro Ediraldo Bernardi Carvalho, 65 anos, de São José dos Campos. Ele deixa mulher, filhos e netos. A causa da morte não foi informada.
O corpo de Ediraldo está sendo velado na Urbam e terá sua cerimônia de despedida nesta terça-feira (3), às 17h, no Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.
Formado na FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) e ex-funcionário da Embraer, Ediraldo era ministro da Sagrada Comunhão, tendo atuado na Igreja Nossa Senhora da Soledade, na região leste de São José.
Nas redes sociais, dezenas de amigos e familiares lamentaram a partida de Ediraldo e o homenagearam.
“Meu primo amado Ediraldo Bernardi Carvalho partiu, mas a saudade o mantém vivo. Cada lembrança é uma oração silenciosa. Descanse na paz de Deus. Meu amor será eterno”, disse Tania Regina Bernardi.
“Meu grande amigo, hoje fez a sua Páscoa! Um grande homem, que serviu a Deus até os últimos dias de vida. Peço a Deus que o receba em sua morada eterna e que conforte toda a família! Temos hoje um grande intercessor nos Céus por nós!”, afirmou Marcos Zima.