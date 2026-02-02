03 de fevereiro de 2026
PREOCUPAÇÃO

Defesa alerta para risco de chuvas fortes e tempestades no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Defesa Civil
Vale está na região 'laranja' do mapa, com aviso de 'alerta' para tempestades
A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que a passagem de um sistema meteorológico próximo ao território paulista criará condições para chuvas mais persistentes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados, atingindo diversas regiões do estado.

As chuvas mais fortes ocorrerão na terça-feira e estarão concentradas no oeste do estado, próximo à divisa com o estado do Paraná.

Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, que variam conforme a região:

Muito alto: Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

Alto: Regiões de Sorocaba e Bauru;

Médio: Região de Marília, Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) manterá plantão 24 horas durante estes dias e o Gabinete de Crise funcionará no formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas. Em caso de agravamento das chuvas, o Gabinete será transferido para a modalidade presencial.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo em local seguro durante temporais, mantendo distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em áreas de encosta, é importante observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, nas paredes dos imóveis e inclinação de árvores ou postes.

Em caso de emergência, as pessoas devem acionar o a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

