A RMVale terá uma quarta-feira (4) marcada por calor, instabilidade e risco de chuva forte, segundo dados do Climatempo. A combinação de sol entre nuvens e a alta umidade favorece a formação de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol e algumas nuvens, com previsão de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa. Os termômetros variam entre 20°C e 27°C, com volume estimado de 7,8 mm.
Já em Taubaté, a instabilidade é maior. A manhã será de céu nublado com chuva, enquanto a tarde deve registrar temporal, seguido de noite chuvosa. As temperaturas ficam entre 21°C e 27°C, e o acumulado pode chegar a 14,4 mm. Situação semelhante ocorre em Guaratinguetá, onde há previsão de chuva forte à tarde e pancadas à noite, com mínima de 20°C, máxima de 27°C e cerca de 8,1 mm de chuva.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 23°C e 29°C, com volume estimado em 8,7 mm. Já em Campos do Jordão, o clima segue mais ameno, porém instável, com chuva pela manhã, temporal à tarde e noite chuvosa. As temperaturas ficam entre 18°C e 21°C, e o acumulado pode atingir 11,5 mm.