A RMVale terá uma quarta-feira (4) marcada por calor, instabilidade e risco de chuva forte, segundo dados do Climatempo. A combinação de sol entre nuvens e a alta umidade favorece a formação de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol e algumas nuvens, com previsão de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo segue com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa. Os termômetros variam entre 20°C e 27°C, com volume estimado de 7,8 mm.