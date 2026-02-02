Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, após tentar fugir por telhados de residências na região sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na rua João Abreu Ramos, no Campo dos Alemães, na manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até a localidade dar apoio à Prefeitura de São José dos Campos na retirada de entulho e terra de terreno vazio utilizado por traficantes para acessarem telhados de residências.