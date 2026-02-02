Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, após tentar fugir por telhados de residências na região sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na rua João Abreu Ramos, no Campo dos Alemães, na manhã desta segunda-feira (2).
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até a localidade dar apoio à Prefeitura de São José dos Campos na retirada de entulho e terra de terreno vazio utilizado por traficantes para acessarem telhados de residências.
Numa rua paralela, os policiais visualizaram o adolescente correndo pelos telhados e arremessando uma sacola em um deles. Ao tentar fugir pela rua, porém, ele foi detido e apreendido.
Os policiais recuperaram a sacola arremessada no telhado e localizaram entorpecentes do tipo maconha, K9 e cocaína, em torno de 106 gramas.
Ainda segundo o registro policial, o menor teria assumido que estava no local vendendo drogas e que também havia utilizado porção de substância Ice.
“Visivelmente embriagado, o menor resistiu à detenção, não quis informar seu nome completo, idade, parentesco e afirmou que se tivesse uma arma de fogo, teria atirado nos policiais”, diz trecho do boletim de ocorrência.
O adolescente foi apreendido e conduzido até a unidade policial para sua identificação. Durante o procedimento de flagrante do ato infracional, a genitora e curadora do adolescente compareceu à delegacia com a certidão de nascimento dele, confirmando que ele tem 17 e não 14 anos, como afirmara aos policiais.
A autoridade policial confirmou o registro de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Em razão de o ato infracional ser grave e ele possuir passagem anterior por ato infracional equiparado ao crime de receptação, o adolescente permaneceu apreendido e depois de prestar declarações foi conduzido à Fundação Casa de São José.