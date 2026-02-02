Missionário redentorista e prefeito de Igreja do Santuário Nacional de Aparecida, o padre Ferdinando Mancílio causou polêmica na internet após crítica à caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a Brasília.
Durante missa na Basílica no final de janeiro, sem citar nomes, Mancílio disse que “não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida”. E completou: “Mentira. Quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”.
A caminhada de Nikolas começou na segunda-feira (19) em Minas Gerais e culminou com um ato em Brasília, no domingo (25), que defendeu a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro.
Sem armas
Durante a pregação na Basílica, Mancílio também disse que não se pode ser cristão e, ao mesmo tempo, defender as armas, pauta de políticos e religiosos de direita.
“Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no Santuário. Mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito. É impossível. A arma só tem uma finalidade, ferir e matar”, afirmou o sacerdote de Aparecida.
E ele concluiu: “E alguém também me disse: ‘O machado também mata’. E eu lhe respondi: ‘Mas sua finalidade é outra’. De que lado nós estamos?”.
Polêmica
Vídeo com parte da pregação do missionário redentorista viralizou na internet e dividiu os internautas, com críticas e mensagens de apoio.
“Infelizmente, percebe-se que o sr. não conhece Nikolas Ferreira e sua trajetória política. O projeto foi pela libertação de seres humanos presos sem direito a defesa justa e vítimas de um sistema comunista. Com todo respeito, que triste fala do sr. padre”, disse Flávia Roberto.
“Não se esqueça das outras bem-aventuranças, quem defende a violência não defende a paz. Bem aventurados os pacificadores, porque deles é o Reino de Deus. Deus te abençoe”, afirmou Ana Paula Rangel.
“Se está incomodando é porque está no caminho certo. Se uma caminhada está incomodando mais que corrupção e roubo de milhões. O problema está no povo, e parabéns ao Nikolas”, escreveu Dirce Dimas.
Marilene Barros comentou: “Desde quando manipular as pessoas por causa do poder e dinheiro é ser bem-aventurado? Nunca foi por Deus, sempre foi por poder e dinheiro”.
“Deveria cuidar das coisas que o cercam. Nikolas nada fez de errado. Muito estranho esse posicionamento deste padre, pelo qual tenho respeito”, afirmou Reinaldo Cabral.
Ricardo Azevedo escreveu: “Parabéns Padre, estamos na democracia e a verdade tem que ser dita, e chegar à população brasileira mais humilde, pois a maioria não tem conhecimento do que está acontecendo e as notícias chegam a elas distorcidas”.