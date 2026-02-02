A rotina difícil de uma mãe em Jacareí é marcada por um amor profundo e uma fé inabalável.
Fernanda Louisy Gonçalves, 29 anos, mãe do pequeno Henri de 6 meses, foi surpreendida com um diagnóstico raro quando o filho tinha apenas 3 meses de vida.
Desde então, administra com paciência a rotina de cuidados com a criança enquanto mantém a esperança de um futuro tranquilo. “Hoje, vivemos um dia de cada vez, acreditando que Henri terá uma vida normal”, afirmou.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Diagnóstico
O bebê sofre de epidermólise bolhosa simples do tipo Dowling-Meara, uma doença genética e rara que causa bolhas e feridas na pele ao menor toque.
A primeira bolha surgiu aos sete dias de vida, iniciando um período de dúvidas que só foi encerrado com a confirmação definitiva da doença por meio de biópsia e exames genéticos.
Cuidados
O dia a dia da família é dedicado a aliviar o desconforto do bebê, que precisa passar por procedimentos dolorosos de limpeza e drenagem das bolhas com agulhas para evitar infecções, além do uso de antibiótico oral, pomadas e antialérgico.
As lesões atingem todo o corpo e, por vezes, surgem na boca, o que dificulta a amamentação e a alimentação.
Esperança
Diante de um cenário desafiador, os pais se nutrem com esperança: “Seguimos crendo que o Henri terá uma vida normal, apesar de não saber se um dia chegará a cura”, afirma Fernanda.
Para a família, a fé é a força que humaniza o tratamento e lhes permite encarar cada curativo com ternura e esperança.