A rotina difícil de uma mãe em Jacareí é marcada por um amor profundo e uma fé inabalável.

Fernanda Louisy Gonçalves, 29 anos, mãe do pequeno Henri de 6 meses, foi surpreendida com um diagnóstico raro quando o filho tinha apenas 3 meses de vida.

Desde então, administra com paciência a rotina de cuidados com a criança enquanto mantém a esperança de um futuro tranquilo. “Hoje, vivemos um dia de cada vez, acreditando que Henri terá uma vida normal”, afirmou.