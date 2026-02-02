“Descanse em paz, chuteira de ouro”.

Familiares, amigos e admiradores lamentaram a morte prematura da jovem promessa do futebol na região, Leonardo dos Santos Junior, conhecido como Feijão. Ele morreu aos 21 anos, vítima de um acidente de moto, no domingo (1º).

