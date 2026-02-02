“Descanse em paz, chuteira de ouro”.
Familiares, amigos e admiradores lamentaram a morte prematura da jovem promessa do futebol na região, Leonardo dos Santos Junior, conhecido como Feijão. Ele morreu aos 21 anos, vítima de um acidente de moto, no domingo (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo do jovem atleta será enterrado na tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí, a partir das 14h40.
A morte precoce de Leonardo causou forte comoção entre familiares, amigos, ex-professores e pessoas ligadas ao futebol da região. Ele era considerado uma promessa da bola, conhecido pelo talento em campo e pelo carisma fora dele.
Nas redes sociais, homenagens se multiplicaram desde a confirmação da tragédia.
“Tive oportunidade de estar com ele na Copa 1º de Maio, em São José. Menino humilde. Ele falou pra mim: ‘irmão, vou fazer um gol pra vc’. Ele fez o gol e me deu um abraço, dizendo: ‘eu falei irmão’. Já estou com saudades”, contou Francisco Medeiros.
“Menino jovem, cheio de sonhos ainda. Vai com Deus, Feijão”, escreveu Morena Gonçalves. Já Andreia Almeida destacou o futuro promissor interrompido: “Um menino que vimos crescer no futebol, com um lindo futuro pela frente”. Amarildo Jr. disse: “Que Deus o tenha irmão, jamais será esquecido”.
Ayeska Almeida lamentou: “Meu Deus que dó, que dor no coração, um menino bom, lutou tanto pelo sonho dele, que Deus o acolha em seus braços”.
Maria Aparecida da Silva também lamentou a perda. “Guardo em meu coração o seu sorriso, querido Léo. Que o Espírito Santo console todos os familiares”, publicou ela.
Mensagens de solidariedade e fé marcaram os comentários, reforçando o impacto da morte do jovem atleta na comunidade.
Campeão de futebol
Descrito como dedicado, alegre e apaixonado pelo esporte, Feijão sonhava em crescer no futebol e construir uma carreira profissional. A tragédia interrompeu não apenas uma trajetória esportiva, mas também projetos de vida que começavam a se desenhar.
O time Associação Atlética Jardim Real, no qual Leonardo jogava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso jogador Feijão, vítima de um acidente de moto. Feijão não foi apenas um atleta que vestiu nossa camisa. Foi um irmão de campo, um guerreiro, um cara de sorriso fácil, que honrou o Jardim Real dentro e fora das quatro linhas. Sua alegria, raça e amor pelo futebol ficarão marcados para sempre na nossa história”, diz a nota.
“O campo hoje fica em silêncio, o vestiário fica vazio, mas a memória dele seguirá viva em cada jogo, em cada grito de gol. Nos solidarizamos com a família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil. Descanse em paz, Feijão. Você é eterno no Jardim Real.”
No começo de setembro do ano passado, Leonardo publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram celebrando ter sido tricampeão da Copa da Liga sub-20 de Jacareí, jogando pelo Jardim Real.
“Esse título teve um sabor especial, não só pela conquista em si, mas por tudo o que representou para mim. Foram dias de esforço, dedicação e superação, e nada disso seria possível sem o apoio e a união do time Jardim Real, que me permitiu conquistar esse último troféu ao lado de verdadeiros guerreiros”, escreveu ele na oportunidade.