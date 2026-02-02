A nova "CNH Paulista" (Carteira Nacional de Habilitação) fez com que a busca pela primeira habilitação disparasse em São José dos Campos neste início de ano.

De acordo com dados do Detran-SP, entre os dias 1º e 28 de janeiro, o município registrou um aumento de 50% na abertura de novos processos em comparação ao mesmo período de 2025, saltando de 1.172 para 1.763 solicitações.

Aumento nas buscas