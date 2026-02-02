03 de fevereiro de 2026
1ª HABILITAÇÃO

Busca por CNH em São José dos Campos cresce 50% em janeiro

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
São José registrou 1.763 processos abertos para novas habilitações em janeiro de 2026
A nova "CNH Paulista" (Carteira Nacional de Habilitação) fez com que a busca pela primeira habilitação disparasse em São José dos Campos neste início de ano.

De acordo com dados do Detran-SP, entre os dias 1º e 28 de janeiro, o município registrou um aumento de 50% na abertura de novos processos em comparação ao mesmo período de 2025, saltando de 1.172 para 1.763 solicitações.

Aumento nas buscas

O indicador em São José supera a média estadual, que foi de 25%, e também o índice da capital paulista, que registrou alta de 35%.

No ranking de cidades, o município ocupa o segundo lugar, atrás apenas de Presidente Prudente (55%) e seguido por Barueri (49%), Araraquara (46%) e Campinas (43%).

Mudança de regras

A justificativa para o aumento de procura é a mudança nas regras do processo, um conjunto de medidas que incluem:

  • Fim da baliza: A etapa de estacionamento deixou de ser eliminatória no exame prático
  • Câmbio automático: Candidatos agora podem realizar a prova em veículos automáticos
  • Redução de custos: Teto de R$ 90 para os exames médico e psicotécnico
  • Desburocratização: Digitalização de etapas e abertura para instrutores independentes.

O Detran-SP reforça que a transição para o novo modelo ocorre gradualmente e visa a redução de custos e a ampliação do acesso à CNH.

Todas as orientações, regras e etapas atualizadas podem ser consultadas diretamente no portal oficial da CNH Paulista.

