A nova "CNH Paulista" (Carteira Nacional de Habilitação) fez com que a busca pela primeira habilitação disparasse em São José dos Campos neste início de ano.
De acordo com dados do Detran-SP, entre os dias 1º e 28 de janeiro, o município registrou um aumento de 50% na abertura de novos processos em comparação ao mesmo período de 2025, saltando de 1.172 para 1.763 solicitações.
Aumento nas buscas
O indicador em São José supera a média estadual, que foi de 25%, e também o índice da capital paulista, que registrou alta de 35%.
No ranking de cidades, o município ocupa o segundo lugar, atrás apenas de Presidente Prudente (55%) e seguido por Barueri (49%), Araraquara (46%) e Campinas (43%).
Mudança de regras
A justificativa para o aumento de procura é a mudança nas regras do processo, um conjunto de medidas que incluem:
- Fim da baliza: A etapa de estacionamento deixou de ser eliminatória no exame prático
- Câmbio automático: Candidatos agora podem realizar a prova em veículos automáticos
- Redução de custos: Teto de R$ 90 para os exames médico e psicotécnico
- Desburocratização: Digitalização de etapas e abertura para instrutores independentes.
O Detran-SP reforça que a transição para o novo modelo ocorre gradualmente e visa a redução de custos e a ampliação do acesso à CNH.
Todas as orientações, regras e etapas atualizadas podem ser consultadas diretamente no portal oficial da CNH Paulista.