O Carnaval em São José dos Campos terá neste ano a retomada do desfile das escolas de samba, que acontecerá no sábado (13), além da tradicional saída do bloco Pirô Piraquara, nos dias 12 e 14. Além disso, a folia ganhará as ruas com a participação de blocos e a programação na Via Oeste (Carnasanja).

Ao todo, serão 17 blocos percorrendo as ruas dos bairros Vista Verde, Vila Adyanna, Jardim Aquarius, Centro, Vila Tatetuba, Santana e São Judas Tadeu, entre os dias 31 de janeiro de 15 de fevereiro, além do distrito de São Francisco Xavier, onde sete blocos vão se revezar nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Todos tiveram suas programações autorizadas pela Prefeitura de São José.