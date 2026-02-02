03 de fevereiro de 2026
CARNASANJA

Carnaval de São José terá escolas, 17 blocos e festa na Via Oeste

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
Guardas da GCM acompanharam o Carnaval da Via Oeste em 2025
Guardas da GCM acompanharam o Carnaval da Via Oeste em 2025

O Carnaval em São José dos Campos terá neste ano a retomada do desfile das escolas de samba, que acontecerá no sábado (13), além da tradicional saída do bloco Pirô Piraquara, nos dias 12 e 14. Além disso, a folia ganhará as ruas com a participação de blocos e a programação na Via Oeste (Carnasanja).

Ao todo, serão 17 blocos percorrendo as ruas dos bairros Vista Verde, Vila Adyanna, Jardim Aquarius, Centro, Vila Tatetuba, Santana e São Judas Tadeu, entre os dias 31 de janeiro de 15 de fevereiro, além do distrito de São Francisco Xavier, onde sete blocos vão se revezar nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Todos tiveram suas programações autorizadas pela Prefeitura de São José.

Como já aconteceu em outros anos, o Carnaval na Via Oeste (Carnasanja) será conduzido por uma empresa privada. A vencedora da licitação realizada pela Prefeitura foi a Effect Entretenimento. A programação está prevista para os dias 7 e 8 (pré-Carnaval) e 14, 15 e 17 de fevereiro, sempre das 15h às 22h.

Nestes dias, a Prefeitura dará apoio estratégico para a realização da festa, por meio da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Fiscalização, Mobilidade, Saúde e Urbam. Também darão suporte a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Veja a programação do Carnaval em São José dos Campos (clique aqui).

