Motoristas que utilizam as vias de acesso ao Porto de São Sebastião devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para a primeira semana de fevereiro.
Por conta de obras de infraestrutura no local, com a concretagem de lajes, será implementada a operação Pare & Siga na via que conecta a região central de São Sebastião ao Contorno Sul da Tamoios, além do trecho que liga a Costa Sul à zona central.
As atividades estão agendadas para o período noturno, nos dias 4 e 5 de fevereiro, entre 22h e 5h do dia seguinte.
Dependendo da necessidade técnica das frentes de trabalho, poderão ocorrer momentos de interdição total da pista durante esse intervalo.
Os trabalhos serão executados pela EGTC, empresa responsável pela obra, e contarão com suporte operacional da Polícia Militar Rodoviária e da Secretaria de Trânsito de São Sebastião para garantir a segurança viária e a orientação dos condutores.
Todo trecho será sinalizado.