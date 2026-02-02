Motoristas que utilizam as vias de acesso ao Porto de São Sebastião devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para a primeira semana de fevereiro.

Por conta de obras de infraestrutura no local, com a concretagem de lajes, será implementada a operação Pare & Siga na via que conecta a região central de São Sebastião ao Contorno Sul da Tamoios, além do trecho que liga a Costa Sul à zona central.

