A cidade de Pindamonhangaba contabiliza os estragos após o temporal que atingiu a cidade na tarde do último domingo (1º), provocando a queda de 8 árvores.

A Defesa Civil atua na desobstrução de vias e Secretaria de Esportes avalia danos na cobertura de um ginásio, além de trabalhar para contabilizar os danos causados pelas chuvas intensas e ventos fortes que atingiram o município no final da tarde de domingo (1º).

Ocorrências