A cidade de Pindamonhangaba contabiliza os estragos após o temporal que atingiu a cidade na tarde do último domingo (1º), provocando a queda de 8 árvores.
A Defesa Civil atua na desobstrução de vias e Secretaria de Esportes avalia danos na cobertura de um ginásio, além de trabalhar para contabilizar os danos causados pelas chuvas intensas e ventos fortes que atingiram o município no final da tarde de domingo (1º).
Ocorrências
Até o momento, a força-tarefa mapeou quedas de árvores em oito pontos estratégicos da cidade, abrangendo os bairros Mombaça (avenida Carlos de Castro), o Massain, a região dos Sagrados Corações, a rodovia Pinda-Moreira César (Abel Fabrício), o Santa Luzia (rua Haras Paulista), o Campo Belo (rua Atílio Amadei) e a Vila Nair (rua Alfredo César). A Secretaria de Esportes realiza uma perícia técnica no Ginásio de Esportes Manoel Ribeiro, conhecido como Quadra Coberta, para avaliar possíveis danos estruturais na cobertura.
Atuações
Os agentes buscam desobstruir as vias públicas para facilitar a mobilidade e o atendimento aos chamados.
Nos casos em que as árvores caíram sobre a fiação de alta tensão, a operação depende da ação da concessionária EDP para realizar os cortes e restabelecer a energia elétrica com segurança.
A concessionária afirma que está nas ruas priorizando o atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que ofereçam risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.
Para emergências ou orientações, a população deve utilizar os canais oficiais pelos telefones 199, (12) 3645-1954 ou (12) 3643-1084, além do e-mail defesacivil@pindamonhangaba.sp.gov.br.