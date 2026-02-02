03 de fevereiro de 2026
PATRULHAMENTO GCM

Moto furtada é recuperada após 7 dias em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Honda CB 300R amarela, ano 2010 furtada em 25 de janeiro de 2026
Honda CB 300R amarela, ano 2010 furtada em 25 de janeiro de 2026

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba recuperou uma motocicleta furtada na rua Benedito Antônio da Silva, região central da cidade.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (31), por volta das 4h, durante patrulhamento preventivo.

Ocorrência

Os agentes visualizaram uma motocicleta estacionada em local afastado, em frente a um terreno baldio, sem placa de identificação, o que motivou a averiguação.

Após consulta do número do chassi, constatou-se que o veículo, uma Honda CB 300R, cor amarela, ano 2010, era produto de furto ocorrido no dia 25 de janeiro de 2026.

A motocicleta foi apreendida e levada à delegacia para as providências legais.

O veículo permaneceu à disposição da autoridade competente, aguardando realização de perícia para posterior liberação ao proprietário já localizado.

