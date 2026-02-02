A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba recuperou uma motocicleta furtada na rua Benedito Antônio da Silva, região central da cidade.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (31), por volta das 4h, durante patrulhamento preventivo.

Ocorrência