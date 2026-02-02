Após ser atingida por fortes chuvas com ventos de 81 km/h e volume de 75 mm, a cidade de Taubaté entrou em operação emergencial para atender 67 ocorrências registradas desde a tarde de domingo (1º).

O temporal provocou 28 alagamentos em bairros como Jardim Sônia Maria, Campos Elíseos e Itaim, além de 12 quedas de árvores que atingiram a rede elétrica, mobilizando a Defesa Civil em uma força-tarefa integrada a diversas secretarias municipais.

Operação