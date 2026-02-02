Após ser atingida por fortes chuvas com ventos de 81 km/h e volume de 75 mm, a cidade de Taubaté entrou em operação emergencial para atender 67 ocorrências registradas desde a tarde de domingo (1º).
O temporal provocou 28 alagamentos em bairros como Jardim Sônia Maria, Campos Elíseos e Itaim, além de 12 quedas de árvores que atingiram a rede elétrica, mobilizando a Defesa Civil em uma força-tarefa integrada a diversas secretarias municipais.
Operação
A operação conta com a participação das secretarias de Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Serviço Social, Obras e do Fussta (Fundo Social de Solidariedade) com apoio da EDP, concessionária de energia.
As equipes seguem nas ruas nesta segunda-feira (2) realizando vistorias técnicas e isolando áreas de risco.
O Fussta organizou arrecadações para atender às famílias afetadas, priorizando a coleta de itens essenciais para higiene, alimentação e estrutura básica.
Doações
O Fundo Social reforça que não recebe doações em dinheiro e, no momento, não aceita roupas por questões logísticas. Os itens mais necessários são:
-
Colchões
-
Produtos de limpeza
Móveis e eletrodomésticos (prioridade para geladeiras e fogões)
Produtos de higiene pessoal
As doações são recebidas em pontos específicos. Confira:
-
Cestas básicas: Banco de Alimentos – Rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, Jardim das Nações
-
Materiais, móveis e eletrodomésticos: Sede do FUSSTA – Estrada do Pinhão, nº 243, Santa Fé
Orientações
A orientação para a população é evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores.
Em casos de emergência, os canais de atendimento são o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Bombeiros).
Dúvidas sobre doações podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp: (12) 99185-9193