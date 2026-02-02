03 de fevereiro de 2026
FORÇA-TAREFA

Taubaté mobiliza socorro após temporal causar 67 ocorrências

Por Luyse Camargo | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Defesa Civil atua nas ruas em Taubaté após temporal
Defesa Civil atua nas ruas em Taubaté após temporal

Após ser atingida por fortes chuvas com ventos de 81 km/h e volume de 75 mm, a cidade de Taubaté entrou em operação emergencial para atender 67 ocorrências registradas desde a tarde de domingo (1º).

O temporal provocou 28 alagamentos em bairros como Jardim Sônia Maria, Campos Elíseos e Itaim, além de 12 quedas de árvores que atingiram a rede elétrica, mobilizando a Defesa Civil em uma força-tarefa integrada a diversas secretarias municipais.

Operação

A operação conta com a participação das secretarias de Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Serviço Social, Obras e do Fussta (Fundo Social de Solidariedade) com apoio da EDP, concessionária de energia.

As equipes seguem nas ruas nesta segunda-feira (2) realizando vistorias técnicas e isolando áreas de risco.

O Fussta organizou arrecadações para atender às famílias afetadas, priorizando a coleta de itens essenciais para higiene, alimentação e estrutura básica.

Doações

O Fundo Social reforça que não recebe doações em dinheiro e, no momento, não aceita roupas por questões logísticas. Os itens mais necessários são:

  • Colchões

  • Produtos de limpeza

  • Móveis e eletrodomésticos (prioridade para geladeiras e fogões)

  • Produtos de higiene pessoal

    • As doações são recebidas em pontos específicos. Confira:

    • Cestas básicas: Banco de Alimentos – Rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, Jardim das Nações

    • Materiais, móveis e eletrodomésticos: Sede do FUSSTA – Estrada do Pinhão, nº 243, Santa Fé

    Orientações

    A orientação para a população é evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores.

    Em casos de emergência, os canais de atendimento são o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Bombeiros).

    Dúvidas sobre doações podem ser esclarecidas por meio do WhatsApp: (12) 99185-9193

