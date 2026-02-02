O futebol do Vale do Paraíba amanheceu de luto. Leonardo dos Santos Junior, conhecido como Feijão, morreu aos 21 anos, vítima de um acidente de moto, no domingo (1º). Considerado uma jovem promessa da bola, ele era conhecido pelo talento em campo e pelo carisma fora dele.
Leonardo será sepultado às 14h40 desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. A morte precoce causou forte comoção entre familiares, amigos, ex-professores e pessoas ligadas ao futebol da região.
Nas redes sociais, homenagens se multiplicaram desde a confirmação da tragédia. “Menino jovem, cheio de sonhos ainda. Vai com Deus, Feijão”, escreveu Morena Gonçalves. Já Andreia Almeida destacou o futuro promissor interrompido: “Um menino que vimos crescer no futebol, com um lindo futuro pela frente”.
Maria Aparecida da Silva também lamentou a perda. “Guardo em meu coração o seu sorriso, querido Léo. Que o Espírito Santo console todos os familiares”, publicou. Mensagens de solidariedade e fé marcaram os comentários, reforçando o impacto da morte do jovem atleta na comunidade.
Descrito como dedicado, alegre e apaixonado pelo esporte, Feijão sonhava em crescer no futebol e construir uma carreira profissional. A tragédia interrompeu não apenas uma trajetória esportiva, mas também projetos de vida que começavam a se desenhar.