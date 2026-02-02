O futebol do Vale do Paraíba amanheceu de luto. Leonardo dos Santos Junior, conhecido como Feijão, morreu aos 21 anos, vítima de um acidente de moto, no domingo (1º). Considerado uma jovem promessa da bola, ele era conhecido pelo talento em campo e pelo carisma fora dele.

Leonardo será sepultado às 14h40 desta segunda-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. A morte precoce causou forte comoção entre familiares, amigos, ex-professores e pessoas ligadas ao futebol da região.