A RMVale terá uma terça-feira (3) marcada por instabilidade climática, com sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas em boa parte das cidades. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol e algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, com acumulado estimado de 4,1 mm. Já em Taubaté, o cenário é parecido, com mínima de 20°C, máxima de 29°C e volume de chuva em torno de 5,4 mm.