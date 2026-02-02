A RMVale terá uma terça-feira (3) marcada por instabilidade climática, com sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas em boa parte das cidades. As informações são do Climatempo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, o dia começa com sol e algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, com acumulado estimado de 4,1 mm. Já em Taubaté, o cenário é parecido, com mínima de 20°C, máxima de 29°C e volume de chuva em torno de 5,4 mm.
Em Guaratinguetá, o sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite, e temperaturas entre 20°C e 30°C. No Litoral Norte, Caraguatatuba deve ter um dia mais chuvoso, com chuva e trovoadas, mínima de 23°C, máxima de 28°C e acumulado elevado, chegando a 13,7 mm, com risco de temporal à tarde. Já em Campos do Jordão, a previsão indica chuva e trovoadas, temperaturas mais amenas — entre 18°C e 23°C — e volume de chuva estimado em 11 mm, principalmente entre a tarde e a noite.