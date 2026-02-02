Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite de domingo (1º), na avenida Targino Vilela Nunes, no bairro Vila Nunes, em Lorena. O crime aconteceu por volta das 23h57, nas proximidades de um bar onde ocorria um evento festivo.
A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues Alves Martins, conhecido como “Thurrila”. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado caído na calçada logo após os disparos.
Gabriel chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Lorena, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atingido por sete disparos que atingiram a cabeça, o queixo, o ombro e as costas.
No local do crime, a perícia recolheu dois projéteis de arma de fogo. Um amigo da vítima relatou aos policiais que havia conversado com Gabriel minutos antes do ataque, mas afirmou não ter presenciado o momento dos disparos.
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado. Investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) buscam imagens de câmeras de monitoramento de residências e comércios vizinhos que possam ter registrado a ação.
O corpo de Gabriel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para exames necroscópicos. De acordo com os registros policiais, a vítima tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito. Nenhum suspeito havia sido identificado ou preso até a publicação da reportagem.