Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite de domingo (1º), na avenida Targino Vilela Nunes, no bairro Vila Nunes, em Lorena. O crime aconteceu por volta das 23h57, nas proximidades de um bar onde ocorria um evento festivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Gabriel Rodrigues Alves Martins, conhecido como “Thurrila”. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado caído na calçada logo após os disparos.