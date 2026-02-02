03 de fevereiro de 2026
Restaurante pega fogo durante a madrugada em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
Um restaurante no bairro São Francisco, em São Sebastião, foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h22 para atuar na ocorrência que destruiu 250 m² de área no mezanino.

A casa vizinha ao estabelecimento foi evacuada por segurança. O fogo foi extinto com uso de 5 mil litros de água e o local deixado sem risco de reignição. Não houve registro de vítimas.

As causas do incidente ainda não estão esclarecidas.

