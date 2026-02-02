Fortes chuvas e ventos superiores a 100 km/h atingiram o Vale do Paraíba na tarde de domingo (1º), provocando quedas de árvores e lançamentos de objetos sobre a rede elétrica, causando interrupção de fornecimento temporária em algumas regiões.
Por conta dos eventos, a EDP ampliou em sete vezes o número de equipes em campo.
A concessionária informou por meio de nota que já normalizou o fornecimento para cerca de 90% dos clientes impactados e mantém equipes nas ruas reforçando os atendimentos.
Os bairros mais afetados em São José dos Campos foram Buquirinha, Jardim Boa Vista e Vista Verde.
Em Pindamonhangaba, os danos concentraram-se no Jardim Resende Socorro, Bosque da Princesa e Jardim Residencial Doutor Lessa, enquanto em Taubaté as principais ocorrências ocorreram na Chácara Ingrid, Borba e Barreiro.
A complexidade dos reparos exige parceria com a Defesa Civil, com prioridade para hospitais, escolas e serviços essenciais.
Com a previsão de novas chuvas e ventos fortes para os próximos dias, a EDP recomenda que a população mantenha distância de fios caídos.
Registros de falta de luz devem ser feitos pelo WhatsApp (11) 93465-2888, pelo aplicativo EDP Online ou pelo telefone 0800 721 0123.