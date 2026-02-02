Fortes chuvas e ventos superiores a 100 km/h atingiram o Vale do Paraíba na tarde de domingo (1º), provocando quedas de árvores e lançamentos de objetos sobre a rede elétrica, causando interrupção de fornecimento temporária em algumas regiões.

Por conta dos eventos, a EDP ampliou em sete vezes o número de equipes em campo.

