OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
REDE ELÉTRICA

Temporais de domingo (1º) deixam bairros sem luz na região

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Fortes chuvas e ventos superiores a 100 km/h atingiram o Vale do Paraíba na tarde de domingo (1º), provocando quedas de árvores e lançamentos de objetos sobre a rede elétrica, causando interrupção de fornecimento temporária em algumas regiões.

Por conta dos eventos, a EDP ampliou em sete vezes o número de equipes em campo.

A concessionária  informou por meio de nota que já normalizou o fornecimento para cerca de 90% dos clientes impactados e mantém equipes nas ruas reforçando os atendimentos.

Os bairros mais afetados em São José dos Campos foram Buquirinha, Jardim Boa Vista e Vista Verde.

Em Pindamonhangaba, os danos concentraram-se no Jardim Resende Socorro, Bosque da Princesa e Jardim Residencial Doutor Lessa, enquanto em Taubaté as principais ocorrências ocorreram na Chácara Ingrid, Borba e Barreiro.

A complexidade dos reparos exige parceria com a Defesa Civil, com prioridade para hospitais, escolas e serviços essenciais.

Com a previsão de novas chuvas e ventos fortes para os próximos dias, a EDP recomenda que a população mantenha distância de fios caídos.

Registros de falta de luz devem ser feitos pelo WhatsApp (11) 93465-2888, pelo aplicativo EDP Online ou pelo telefone 0800 721 0123.

