O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a segunda-feira (2) com 213 oportunidades de trabalho em diversos setores e níveis de escolaridade.
O maior volume de vagas concentra-se em funções como ajudante geral, auxiliar de limpeza e posições específicas para obras da CDHU, incluindo mestre de obras, carpinteiro e servente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Há também oportunidades para os setores de comércio, serviços e hotelaria, com vagas para vendedores, recepcionistas e garçons.
Além das vagas operacionais, o painel desta segunda-feira destaca oportunidades para jovens aprendizes e estagiários nas áreas de arquitetura e engenharia civil.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades de atendimento portando RG, CPF e currículo atualizado.
Para os moradores da região sul, o serviço é realizado no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), no Travessão, com recebimento de currículos das 8h às 14h.
Já os residentes das regiões norte e central devem se dirigir à sede do PAT, no bairro Sumaré, que funciona das 8h às 16h.
A lista completa de cargos e os pré-requisitos específicos para cada função estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 3882-6170 (CATE) ou (12) 3882-5211 (PAT).