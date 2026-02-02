O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a segunda-feira (2) com 213 oportunidades de trabalho em diversos setores e níveis de escolaridade.

O maior volume de vagas concentra-se em funções como ajudante geral, auxiliar de limpeza e posições específicas para obras da CDHU, incluindo mestre de obras, carpinteiro e servente.

