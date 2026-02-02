03 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 213 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PAT em Caraguatatuba tem 213 vagas disponíveis
PAT em Caraguatatuba tem 213 vagas disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a segunda-feira (2) com 213 oportunidades de trabalho em diversos setores e níveis de escolaridade.

O maior volume de vagas concentra-se em funções como ajudante geral, auxiliar de limpeza e posições específicas para obras da CDHU, incluindo mestre de obras, carpinteiro e servente.

Há também oportunidades para os setores de comércio, serviços e hotelaria, com vagas para vendedores, recepcionistas e garçons.

Além das vagas operacionais, o painel desta segunda-feira destaca oportunidades para jovens aprendizes e estagiários nas áreas de arquitetura e engenharia civil.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades de atendimento portando RG, CPF e currículo atualizado.

Para os moradores da região sul, o serviço é realizado no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), no Travessão, com recebimento de currículos das 8h às 14h.

Já os residentes das regiões norte e central devem se dirigir à sede do PAT, no bairro Sumaré, que funciona das 8h às 16h.

A lista completa de cargos e os pré-requisitos específicos para cada função estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 3882-6170 (CATE) ou (12) 3882-5211 (PAT).

