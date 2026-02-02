O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participaram da inauguração da unidade de acolhimento para dependentes químicos na Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Mercês, no domingo (1º), na Ceilândia (DF).
Eles estiveram ao lado do fundador da Fazenda, o religioso Frei Hans Stapel, que também participou da solenidade de inauguração da nova unidade.
"A capital do Brasil, o Distrito Federal, que já tinha a Fazenda Esperança para as mulheres, agora passa a ter para os homens. A Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Mercês é uma grande conquista. Importante do ponto de vista de saúde pública", disse Alckmin durante o evento.
"A drogadição, a dependência química, é uma patologia que não é simples de ser tratada e não há conflito com a medicina. Pelo contrário, elas se somam, elas são sinérgicas e aí as comunidades terapêuticas são essenciais. É um trabalho que tem que ser feito com amor, com afeto, com dedicação. E esse trabalho maravilhoso, as igrejas fazem toda a diferença", completou o vice-presidente.
Fazenda no mundo
A Fazenda da Esperança foi criada em Guaratinguetá, na década de 1980, e tornou-se um dos mais bem-sucedidos projetos de recuperação de dependentes químicos do país. Atualmente, a Fazenda está presente em mais de 25 países.
O projeto conta com cerca de 150 a 170 unidades espalhadas pelo mundo, sendo que a grande maioria (aproximadamente 90 a 100) está localizada no Brasil.
A instituição é conhecida por seu modelo baseado na convivência, trabalho e espiritualidade, com índices de recuperação superiores a 80%.