03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRATAMENTO

Alckmin e Frei Hans inauguram Fazenda da Esperança em Brasília

Por Da redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Geraldo Alckmin participa de inauguração de unidade da Fazenda da Esperança
Geraldo Alckmin participa de inauguração de unidade da Fazenda da Esperança

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participaram da inauguração da unidade de acolhimento para dependentes químicos na Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Mercês, no domingo (1º), na Ceilândia (DF).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles estiveram ao lado do fundador da Fazenda, o religioso Frei Hans Stapel, que também participou da solenidade de inauguração da nova unidade.

"A capital do Brasil, o Distrito Federal, que já tinha a Fazenda Esperança para as mulheres, agora passa a ter para os homens. A Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Mercês é uma grande conquista. Importante do ponto de vista de saúde pública", disse Alckmin durante o evento.

"A drogadição, a dependência química, é uma patologia que não é simples de ser tratada e não há conflito com a medicina. Pelo contrário, elas se somam, elas são sinérgicas e aí as comunidades terapêuticas são essenciais. É um trabalho que tem que ser feito com amor, com afeto, com dedicação. E esse trabalho maravilhoso, as igrejas fazem toda a diferença", completou o vice-presidente.

Fazenda no mundo

A Fazenda da Esperança foi criada em Guaratinguetá, na década de 1980, e tornou-se um dos mais bem-sucedidos projetos de recuperação de dependentes químicos do país. Atualmente, a Fazenda está presente em mais de 25 países.

O projeto conta com cerca de 150 a 170 unidades espalhadas pelo mundo, sendo que a grande maioria (aproximadamente 90 a 100) está localizada no Brasil.

A instituição é conhecida por seu modelo baseado na convivência, trabalho e espiritualidade, com índices de recuperação superiores a 80%.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários