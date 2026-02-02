O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participaram da inauguração da unidade de acolhimento para dependentes químicos na Fazenda da Esperança Nossa Senhora das Mercês, no domingo (1º), na Ceilândia (DF).

Eles estiveram ao lado do fundador da Fazenda, o religioso Frei Hans Stapel, que também participou da solenidade de inauguração da nova unidade.