Foragido da Justiça há mais de dois anos, Gutemberg Peixoto Alves de Souza, de 45 anos, foi preso neste domingo (1º) enquanto pescava em um lago público em Tatuí, no interior de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele é o principal suspeito de assassinar a própria filha, Agata Gonzaga Peixoto, e enterrá-la no quintal de casa, em Ilha Comprida, no litoral paulista.
A prisão ocorreu durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal na Praça Mário Coscia. Gutemberg utilizava uma tarrafa, prática proibida por ser considerada pesca predatória. Durante a fiscalização, ele apresentou um nome falso aos agentes.
Levado à delegacia, uma consulta ao sistema policial revelou que o homem era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Diante da confirmação, os policiais deram voz de prisão.
Gutemberg é investigado pela morte da filha, Agata Gonzaga Peixoto, que desapareceu aos 17 anos. Em novembro de 2022, a ossada da adolescente foi encontrada enterrada no quintal da residência da família, em Ilha Comprida, o que reforçou as suspeitas contra o pai.
Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Tatuí, onde permanece detido e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação das autoridades.