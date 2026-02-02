Foragido da Justiça há mais de dois anos, Gutemberg Peixoto Alves de Souza, de 45 anos, foi preso neste domingo (1º) enquanto pescava em um lago público em Tatuí, no interior de São Paulo.

Ele é o principal suspeito de assassinar a própria filha, Agata Gonzaga Peixoto, e enterrá-la no quintal de casa, em Ilha Comprida, no litoral paulista.