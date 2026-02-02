Um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, no domingo (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A captura ocorreu durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I pelo bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade.