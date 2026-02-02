03 de fevereiro de 2026
FORAGIDO

Procurado por tráfico é capturado pela PM na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Foragido foi levado para o distrito policial de São José
Um homem procurado pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, no domingo (1º).

A captura ocorreu durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I pelo bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade.

Na ocasião, os policiais abordaram um veículo Corsa de cor azul, com três homens no interior.

Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar os antecedentes criminais dos homens, foi constatado que um deles estava na condição de procurado da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

O foragido foi levado para o distrito policial de São José dos Campos, onde permaneceu preso.

