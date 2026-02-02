A Prefeitura de São José dos Campos informou que a chuva na tarde desse domingo (1º) teve rajadas de vento de até 125 km/h na região norte da cidade, além de acumulado de 26 mm, com queda de 28 árvores e galhos, principalmente nas regiões norte, leste e central.
A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva forte, por volta das 16h50. O temporal severo causou estragos também em Caçapava e Taubaté, na qual as rajadas de vento chegaram a 81 km/h.
O vendaval atingiu diferentes pontos de São José e deixou um rastro de ocorrências até a noite de domingo. Segundo a Prefeitura, a maior intensidade das rajadas foi registrada na região norte, mas os danos se espalharam também por áreas nas regiões leste e central, principalmente com queda de árvores, galhos e obstruções de vias.
Até o começo da noite, o balanço preliminar apontava 28 quedas de árvores e galhos. As equipes municipais permaneceram em campo para atender novas solicitações, já que, em episódios de vendaval, novas quedas podem ocorrer mesmo depois do pico do vento, com galhos fragilizados.
De acordo com a Prefeitura, a resposta ao vendaval mobilizou equipes integradas da Secretaria de Manutenção da Cidade, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e da concessionária EDP. O trabalho envolve a remoção de árvores e galhos, desobstrução de ruas e avenidas, apoio ao restabelecimento do fornecimento de energia em pontos afetados e sinalização e orientação para garantir segurança de pedestres e motoristas.
A Prefeitura afirmou que as equipes seguem verificando novas ocorrências e monitorando continuamente áreas afetadas para reduzir impactos e restabelecer a normalidade no menor tempo possível.
Entre os atendimentos, a Defesa Civil foi acionada após uma árvore cair sobre o telhado de uma casa no Monte Castelo, na região central. A equipe realizou a avaliação técnica e, segundo a Prefeitura, não houve necessidade de interdição. Ninguém ficou ferido.
Em situações de vendaval, a queda de árvores costuma se intensificar em áreas com maior arborização urbana, corredores de vento e vias com fiação aérea. Além disso, solos encharcados por chuva e raízes comprometidas podem aumentar o risco de tombamento, especialmente quando as rajadas variam de intensidade em poucos minutos.