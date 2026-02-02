A Prefeitura de São José dos Campos informou que a chuva na tarde desse domingo (1º) teve rajadas de vento de até 125 km/h na região norte da cidade, além de acumulado de 26 mm, com queda de 28 árvores e galhos, principalmente nas regiões norte, leste e central.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil emitiu um alerta severo para chuva forte, por volta das 16h50. O temporal severo causou estragos também em Caçapava e Taubaté, na qual as rajadas de vento chegaram a 81 km/h.