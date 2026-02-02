Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar em São José dos Campos, nesse domingo (1º), após se esconder em um banheiro de um bar.

O caso aconteceu na região norte da cidade, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I. O suspeito foi preso na região do bairro Alto da Ponte.