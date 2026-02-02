Danilo da Silva Macedo, de 37 anos, entregou-se à polícia nesta sexta-feira (30), em Campo Limpo Paulista.

Ele é investigado pelo crime de stalking, sob denúncias de perseguição e ameaça à atriz Daniele Suzuki.

A apresentação foi espontânea. Ele compareceu à delegacia, acompanhado de seu advogado, para cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em dezembro de 2025.