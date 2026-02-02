Danilo da Silva Macedo, de 37 anos, entregou-se à polícia nesta sexta-feira (30), em Campo Limpo Paulista.
Ele é investigado pelo crime de stalking, sob denúncias de perseguição e ameaça à atriz Daniele Suzuki.
A apresentação foi espontânea. Ele compareceu à delegacia, acompanhado de seu advogado, para cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em dezembro de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão
O pedido de prisão aconteceu por Danilo insistir no envio de mensagens mesmo após a determinação de medida protetiva.
A defesa alegou que o investigado estava internado em clínica psiquiátrica desde outubro e que ele acreditava ter um relacionamento com a vítima.
Após os procedimentos legais na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao centro de triagem, onde permanece à disposição da Justiça.
O crime
O crime de perseguição (stalking) está previsto no Código Penal Brasileiro desde 2021.
Trata-se de perseguição, ameaças e invasão de privacidade, principalmente por meios digitais.