PERSEGUIÇÃO

Stalker que perseguia e ameaçava atriz Dani Suzuki é preso em SP

Por Da redação | Campo Limpo Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais/Reprodução
Atriz Daniele Suzuki foi vítima de stalking
Atriz Daniele Suzuki foi vítima de stalking

Danilo da Silva Macedo, de 37 anos, entregou-se à polícia nesta sexta-feira (30), em Campo Limpo Paulista.

Ele é investigado pelo crime de stalking,  sob denúncias de perseguição e ameaça à atriz Daniele Suzuki.

A apresentação foi espontânea. Ele compareceu à delegacia, acompanhado de seu advogado, para cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em dezembro de 2025.

A prisão

O pedido de prisão aconteceu por Danilo insistir no envio de mensagens mesmo após a determinação de medida protetiva.

A defesa alegou que o investigado estava internado em clínica psiquiátrica desde outubro e que ele acreditava ter um relacionamento com a vítima.

Após os procedimentos legais na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao centro de triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

O crime

O crime de perseguição (stalking) está previsto no Código Penal Brasileiro desde 2021.

Trata-se de perseguição, ameaças e invasão de privacidade, principalmente por meios digitais.

