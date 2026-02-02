Durante patrulhamento pelo bairro Estufa 2, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar prenderam um homem em flagrante e apreenderam drogas, celulares e uma motocicleta.
Ele foi preso sob acusação de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículos.
A ação ocorreu no domingo (1º), quando o suspeito no interior de uma residência, tentou fugir ao perceber a presença policial e dispensou uma sacola com entorpecentes pelo caminho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No interior do imóvel foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida e munições, além de grande quantidade de drogas, dinheiro em notas trocadas, aparelhos celulares e uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos.
Diante dos fatos, o suspeito foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.