Durante patrulhamento pelo bairro Estufa 2, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar prenderam um homem em flagrante e apreenderam drogas, celulares e uma motocicleta.

Ele foi preso sob acusação de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículos.

A ação ocorreu no domingo (1º), quando o suspeito no interior de uma residência, tentou fugir ao perceber a presença policial e dispensou uma sacola com entorpecentes pelo caminho.