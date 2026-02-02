03 de fevereiro de 2026
PRISÃO E APREENSÕES

Homem é preso em flagrante por 3 crimes no Estufa 2, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em imóvel no Estufa 2
Apreensões em imóvel no Estufa 2

Durante patrulhamento pelo bairro Estufa 2, em Ubatuba, equipes da Polícia Militar prenderam um homem em flagrante e apreenderam drogas, celulares e uma motocicleta.

Ele foi preso sob acusação de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículos.

A ação ocorreu no domingo (1º), quando o suspeito no interior de uma residência, tentou fugir ao perceber a presença policial e dispensou uma sacola com entorpecentes pelo caminho.

No interior do imóvel foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida e munições, além de grande quantidade de drogas, dinheiro em notas trocadas, aparelhos celulares e uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

