Um veículo colidiu e derrubou um poste de energia elétrica em Caçapava, pegando fogo logo em seguida.
A ocorrência foi registrada no domingo (1º), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Ao chegar ao local, a equipe se deparou com o poste caído sobre o veículo que estava em chamas.
Três ocupantes do carro já estavam do lado de fora, conscientes.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu as vítimas e as encaminhou ao atendimento hospitalar.
O fogo foi extinto e o local deixado em segurança.