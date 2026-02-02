03 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
ACIDENTE

Carro pega fogo após colidir e derrubar poste em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Poste caiu sobre o veículo com o impacto da colisão
Poste caiu sobre o veículo com o impacto da colisão

Um veículo colidiu e derrubou um poste de energia elétrica em Caçapava, pegando fogo logo em seguida.

A ocorrência foi registrada no domingo (1º), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com o poste caído sobre o veículo que estava em chamas.

Três ocupantes do carro já estavam do lado de fora, conscientes.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu as vítimas e as encaminhou ao atendimento hospitalar.

O fogo foi extinto e o local deixado em segurança.

