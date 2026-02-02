Força-tarefa em Taubaté mobiliza equipes da Prefeitura desde o fim da tarde de domingo (1º) para atender ocorrências e reduzir riscos após ventos de 81 km/h e 75 mm de chuva na cidade, de acordo com a Defesa Civil.

Ao todo, foram 47 ocorrências registradas, com atendimento em andamento e trabalho integrado entre equipes da Defesa Civil, Secretarias de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, além da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e do FUSSTA (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté), com apoio humanitário.