Força-tarefa em Taubaté mobiliza equipes da Prefeitura desde o fim da tarde de domingo (1º) para atender ocorrências e reduzir riscos após ventos de 81 km/h e 75 mm de chuva na cidade, de acordo com a Defesa Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao todo, foram 47 ocorrências registradas, com atendimento em andamento e trabalho integrado entre equipes da Defesa Civil, Secretarias de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, além da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e do FUSSTA (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté), com apoio humanitário.
Até o momento, não havia confirmação oficial sobre número de desalojados. Moradores, porém, relataram famílias fora de casa e perdas materiais em áreas mais atingidas. A Prefeitura informou que deve divulgar um balanço dos estragos nas próximas horas.
O temporal da tarde e início da noite exigiu a atuação de equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e agentes de mobilidade. Não houve registro de feridos. A Força-tarefa em Taubaté segue com vistorias, limpeza e orientações à população em pontos recorrentes de alagamento.
Uma das regiões mais impactadas foi a área central, com alagamentos próximos ao Mercado Municipal e na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Comerciantes relataram transtornos durante o pico da chuva e, no fim da tarde, o cenário era de limpeza de lojas e contabilização de prejuízos.
A Avenida Santa Luiza de Marilac ficou completamente alagada, dificultando o tráfego de veículos e pessoas.
No Parque Três Marias, moradores classificaram a ocorrência como uma das mais críticas. Diversas casas foram atingidas e houve relatos de perda de móveis e pertences. A Força-tarefa em Taubaté atuou no monitoramento, orientação e apoio às famílias.
Na Rua Brasilina Moreira dos Santos, residências foram invadidas pela água. Já na Rua Odete Pereira Braga, muros de casas cederam com a força da enxurrada. Na Rua José Cassiano de Freitas, moradores relataram grande volume de água dentro das residências, com casas completamente alagadas.
Na Rodovia Presidente Dutra, em trecho próximo a bairro da cidade, motoristas relataram alagamento total da pista durante a chuva, com lentidão e dificuldades até a normalização do escoamento. A Força-tarefa em Taubaté também acompanhou os impactos no tráfego e orientou motoristas a redobrarem a atenção.
Na região da Estiva, principalmente na parte mais baixa do bairro, houve alagamentos e relato de transbordamento de córrego. Um morador disse que a situação é recorrente e que o nível subiu rapidamente com o volume de água.
Na Vila Olímpia, no final da Avenida da Fraternidade, casas e comércio foram alagados. Moradores afirmam que o problema se repete há anos e pedem intervenções permanentes.
No túnel da Rodoviária Nova de Taubaté, na Avenida Faria Lima, um carro ficou ilhado. Um homem permaneceu do lado de fora do veículo até o nível da água diminuir. Equipes monitoraram o local e orientaram o tráfego na região.
A Prefeitura informou que a Defesa Civil ainda não conseguiu contabilizar todas as ocorrências relacionadas à chuva e que as equipes continuam em atendimento e no acompanhamento das áreas afetadas. Ao longo da tarde e início da noite, moradores e comerciantes foram vistos realizando a limpeza de casas e lojas.
A Força-tarefa em Taubaté também reforça que há previsão de pancadas fortes para os próximos dias no Vale do Paraíba, com risco de ventos intensos, raios e possibilidade de granizo. O alerta meteorológico exige atenção redobrada em áreas de encosta e pontos com histórico de alagamento. Previsão é de temporal no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira para os próximos dias.