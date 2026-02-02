A previsão é de temporal no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira nos próximos dias, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O órgão estadual alerta para chuva mais persistente, com raios, rajadas de vento e chance de granizo entre esta segunda (2) e a terça-feira (3).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O órgão informa que a passagem de um sistema meteorológico próximo ao território paulista deve criar condições para chuvas mais persistentes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.
O aviso vem após um domingo (1º) de transtornos em cidades da região. Em Taubaté, um temporal provocou enchentes, danos e interdições em diferentes pontos do município.
De acordo com a Defesa Civil estadual, entre segunda (2) e terça-feira (3), a instabilidade deve aumentar em diversas regiões de São Paulo, com chuva mais persistente em alguns períodos, além de pancadas fortes em momentos de maior aquecimento. Para o morador, isso significa risco de alagamentos pontuais, enxurradas, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia, principalmente durante rajadas de vento e trovoadas.
Na região, o cenário reforça atenção para áreas baixas, margens de córregos e encostas, principalmente se o solo já estiver encharcado por episódios recentes de chuva.
A Defesa Civil aponta que as chuvas mais fortes devem ocorrer na terça-feira (3), com maior concentração no oeste do estado, perto da divisa com o Paraná. Ainda assim, o sistema meteorológico pode provocar temporais em outros pontos, incluindo o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, com variação de intensidade conforme a cidade e o relevo.
Os modelos meteorológicos citados pela Defesa Civil indicam acumulados significativos de chuva, que variam conforme a região do estado. O órgão classifica assim:
Muito alto: Vale do Ribeira e Região de Itapeva;
Alto: Regiões de Sorocaba e Bauru;
Médio: Região de Marília, RMSP, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.
Na prática, a previsão é de temporal no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira com potencial de transtornos localizados, principalmente onde a chuva cair mais forte em curto período ou onde a drenagem urbana é insuficiente.
O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil manterá plantão 24 horas durante os dias de instabilidade. O Gabinete de Crise funcionará em formato remoto, com concessionárias mobilizadas. Em caso de agravamento das chuvas, o Gabinete poderá ser transferido para a modalidade presencial.
Nos últimos dias, a Defesa Civil também emitiu alertas severos em municípios da região durante temporais de verão. Veja: Defesa Civil emite alerta severo para São José dos Campos e Caçapava por temporal com vento forte.