A previsão é de temporal no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira nos próximos dias, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O órgão estadual alerta para chuva mais persistente, com raios, rajadas de vento e chance de granizo entre esta segunda (2) e a terça-feira (3).

O órgão informa que a passagem de um sistema meteorológico próximo ao território paulista deve criar condições para chuvas mais persistentes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.