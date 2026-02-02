Taubaté foi atingida por temporal e ventos fortes na tarde deste domingo (1º), que provocaram 47 ocorrências na cidade, de acordo com a Defesa Civil. Foram 75 milímetros de chuva e rajadas de vento que atingiram 87 quilômetros por hora, capazes de causar transtornos no município.
O temporal deixou prejuízos para moradores e comerciantes e exigiu atuação de equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e agentes de mobilidade. Não houve registro de feridos.
“Foram 47 ocorrências registradas pela cidade, com atendimento em trabalho entre equipes da Defesa Civil, secretaria de Mobilidade Urbana, de Obras, de Serviços Públicos, e mais profissionais, além da secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e do Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) com ajudas humanitárias”, disse a Prefeitura.
De acordo com os pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) em poucos minutos choveu 46 mm na estação de captação, na região do Independência. No final da noite, a Defesa Civil informou que a cidade recebeu 75 mm de chuva.
Uma das áreas mais impactadas foi a região central, com alagamentos registrados nas proximidades do Mercado Municipal e na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Comerciantes relataram transtornos durante o pico da chuva e, no fim da tarde, o cenário era de limpeza de lojas e contabilização de prejuízos.
A avenida Santa Luiza de Marilac ficou completamente alagada, dificultando o trafego de veículos e pessoas. No Parque Três Marias, moradores classificaram a ocorrência como uma das mais críticas da enchente. Diversas casas foram atingidas e moradores relataram perda de móveis e pertences.
Na rua Brasilina Moreira dos Santos, várias residências foram invadidas pela água, deixando famílias desalojadas e com perdas materiais. Já na rua Odete Pereira Braga, muros de casas cederam com a força da enxurrada. Em outra via do bairro, a rua José Cassiano de Freitas, moradores relataram grande volume de água dentro das residências, com casas completamente alagadas.
Rodovia
Na rodovia Presidente Dutra, no trecho próximo ao bairro, houve alagamento total da pista, causando transtornos ao tráfego durante a chuva. Motoristas relataram lentidão e dificuldades para avançar no trecho até a normalização do escoamento da água.
Na região da Estiva, especialmente na parte mais baixa do bairro, também foram registrados alagamentos durante a chuva. Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que a situação é recorrente e que o córrego próximo à residência transbordou rapidamente com o volume da chuva, inundando ruas e casas.
No final da Avenida da Fraternidade as casas e o comércio não resistiram à chuva e os imóveis foram alagados. Moradores relataram que a situação se repete há anos.
No túnel da Rodoviária Nova de Taubaté, na avenida Faria Lima, um carro ficou ilhado dentro do túnel. Um homem permaneceu do lado de fora do veículo até o nível da água diminuir. Equipes atuaram no monitoramento do local e na orientação do tráfego na região.
A Prefeitura informou que a Defesa Civil ainda não conseguiu contabilizar todas as ocorrências relacionadas à chuva e que as equipes continuam em atendimento e no acompanhamento das áreas afetadas. Ao longo da tarde e início da noite, moradores e comerciantes foram vistos realizando a limpeza de casas e lojas.
A orientação para quem circula pela cidade é evitar áreas alagadas e não tentar atravessar ruas com correnteza, principalmente em pontos conhecidos por acúmulo de água. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).