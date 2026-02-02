Taubaté foi atingida por temporal e ventos fortes na tarde deste domingo (1º), que provocaram 47 ocorrências na cidade, de acordo com a Defesa Civil. Foram 75 milímetros de chuva e rajadas de vento que atingiram 87 quilômetros por hora, capazes de causar transtornos no município.

O temporal deixou prejuízos para moradores e comerciantes e exigiu atuação de equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e agentes de mobilidade. Não houve registro de feridos.