Taubaté e São José entram na semana do Clássico do Vale em crise. A partida acontece na noite de sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

E o clima entre os dois lados é de tensão. Nem tanto pelo clássico em si, mas pela situação na tabela. Afinal de contas, o Burro da Central, mandante do jogo, vai entrar em campo na zona de rebaixamento, com 4 pontos em penúltimo lugar.