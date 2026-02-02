Taubaté e São José entram na semana do Clássico do Vale em crise. A partida acontece na noite de sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
E o clima entre os dois lados é de tensão. Nem tanto pelo clássico em si, mas pela situação na tabela. Afinal de contas, o Burro da Central, mandante do jogo, vai entrar em campo na zona de rebaixamento, com 4 pontos em penúltimo lugar.
A equipe ainda não venceu nenhum jogo e, também, perdeu na rodada passada, também em casa, por 1 a 0 para o Ituano. Inclusive, o revés neste jogo derrubou o técnico Dyego Coelho, que não conseguiu engrenar no campeonato. Agora, a diretoria espera anunciar o substituto ainda nesta segunda-feira (2).
Já o São José, que também trocou de técnico, fez dois jogos sob comando de Jorge Castilho, mas sem convencer. Depois de vencer o lanterna São Bento por 1 a 0 fora de casa, ficou no 1 a 1 em casa com a Inter de Limeira no último sábado, em atuação longe de empolgar.
Com 8 pontos, a Águia do Vale está em décimo lugar, com 8 pontos, um atrás da zona de classificação. E, como o campeonato agora passa da metade na primeira fase, poderá ser um divisor de águas.
Quem ganhar, poderá começar a sonhar com a classificação e a briga pela vaga. Mas, quem perder, poderá ficar na briga contra o rebaixamento nas rodadas finais.