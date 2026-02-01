O Viapol São José Vôlei atropelou o lanterna JF Vôlei e venceu por 3 a 0 na tarde deste domingo (1), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 25/23, 25/22 e 25/21.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, sai da zona de rebaixamento e sobe para o décimo lugar, com 14 pontos. Já a equipe de Juiz de Fora está na lanterna com uma vitória.
Na próxima rodada, o time mineiro recebe o Guarulhos no outro domingo, dia 8, às 18h. E o São José visita o Academia de Vôlei no dia 9, às 19h.
Neste domingo, o primeiro set foi equilibrado, difícil, mas o São José conseguiu fechar em 25 a 23, abrindo 1 a 0 no placar.
Veio o segundo set e o São José continuou melhor que os mineiros. Mesmo sem uma atuação brilhante, fecharam o período por 25 a 22 e abriram 2 a 0 no placar.
Isso deixou o terceiro set de tudo ou nada para o JF Vôlei, que precisava vencer para seguir vivo na disputa. No entanto, os joseenses fizeram o seu melhor set na partida, venceram por 25 a 21 e fecharam o jogo em 3 sets a 0.