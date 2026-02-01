O Viapol São José Vôlei atropelou o lanterna JF Vôlei e venceu por 3 a 0 na tarde deste domingo (1), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram 25/23, 25/22 e 25/21.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, sai da zona de rebaixamento e sobe para o décimo lugar, com 14 pontos. Já a equipe de Juiz de Fora está na lanterna com uma vitória.