Com direito a gol do joseense Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 e sagrou-se campeão Supercopa do Brasil, em partida disputada em Brasília, neste domingo (1º).

O Timão venceu com gols de Gabriel Paulista e do artilheiro Yuri Alberto, que deixa a sua marca mais uma vez em uma partida decisiva, como já tinha feito em 2025, nos títulos Paulista e da Copa do Brasil.

O jogo.

Em uma partida marcada por lances decisivos, o Corinthians derrotou o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º) no Estádio Arena BRB Mané Garrincha, e faturou a Supercopa Rei - Supercopa do Brasil 2026 com autoridade. A equipe paulista, campeã da Copa do Brasil de 2025, abriu a temporada com um título importante sobre o campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado.