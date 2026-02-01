A equipe da Estação de Bombeiros de Caçapava foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, no qual um veículo havia colidido contra um poste de energia elétrica, ocasionando a queda do poste e incêndio no veículo.

Havia três vítimas no local, todas conscientes e fora do veículo no momento da chegada da equipe.