02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCÊNDIO

Veículo pega fogo em Caçapava e mobiliza Corpo de Bombeiros

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Carro ficou completamente destruído
Carro ficou completamente destruído

A equipe da Estação de Bombeiros de Caçapava foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, no qual um veículo havia colidido contra um poste de energia elétrica, ocasionando a queda do poste e incêndio no veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Havia três vítimas no local, todas conscientes e fora do veículo no momento da chegada da equipe.

As vítimas foram devidamente socorridas pela equipe do Samu, que assumiu o atendimento pré-hospitalar e realizou o encaminhamento ao hospital.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o combate e extinção do incêndio no veículo, garantindo a segurança da cena e prevenindo novos acidentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários