ALERTA

Taubaté e Guaratinguetá são atingidas por chuva forte e ventos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vídeo mostra a chuva forte com raios em Taubaté, que provocaram problemas em postes de energia elétrica
Chuva e vento fortes atingem as cidades de Taubaté e Guaratinguetá, além de municípios vizinhos, na tarde deste domingo (1º). Já há pontos de alagamento em áreas das duas cidades, em razão da tempestade que castiga a região.

A Defesa Civil do Estado divulgou alerta para os moradores das duas cidades, afirmando que uma “chuva forte avançando para região de Taubaté e Guaratinguetá, atingindo municípios vizinhos”.

“Tem raio, vento e condições para granizo. Atinge municípios vizinhos”, informou o órgão estadual.

Vídeo mostra a chuva forte com raios em Taubaté, que provocaram problemas em postes de energia elétrica na cidade.

* Matéria em atualização

