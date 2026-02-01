Chuva e vento fortes atingem as cidades de Taubaté e Guaratinguetá, além de municípios vizinhos, na tarde deste domingo (1º). Já há pontos de alagamento em áreas das duas cidades, em razão da tempestade que castiga a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil do Estado divulgou alerta para os moradores das duas cidades, afirmando que uma “chuva forte avançando para região de Taubaté e Guaratinguetá, atingindo municípios vizinhos”.