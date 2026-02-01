Uma mulher de 57 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (1º), às 13h53, após sofrer um mal súbito.

A vítima estava em uma área de difícil acesso na Prainha, local conhecido como Pedra do Jacaré.