Dyego Coelho não é mais o técnico do Taubaté. Contratado no início da temporada, ele não resistiu a mais um revés do Burro da Central na Série A-2 do Campeonato Paulista e deixou o cargo neste domingo (1), após a derrota em casa por 1 a 0 para o Ituano, no Joaquinzão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com ele, o Taubaté somou 4 pontos, com quatro empates e três derrotas na Série A-2. Já pressionado, o treinador não resistiu a mais esse resultado ruim e será substituído na semana do Clássico do Vale, contra o São José.