02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AGENDA OFICIAL

Tarcísio abre ano letivo em escola de São Sebastião nesta segunda

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Paulo Guereta / Governo do Estado SP
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre série de agendas em São Sebastião, no Litoral Norte, nesta segunda-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Às 8h30, ele faz a abertura simbólica do ano letivo da rede estadual de ensino na Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira Santos.

Às 10h, Tarcísio inaugura a Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida e descerra a placa da Creche Municipal Juquehy 2.

Por fim, às 14h30, a comitiva estadual inspeciona as obras do novo acesso viário de entrada ao Porto de São Sebastião.

SERVIÇO

Abertura do ano letivo na Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira Santos 
Data: 2 de fevereiro de 2026
Horário: 8h30
Local: rua Pedro Esboriol, 620, Juquehy - São Sebastião/SP

Entregas da Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida e da Creche Municipal Juquehy 2
Horário: 10h 
Local: rua Benedito Carlos de Almeida, 444 - Juquehy - São Sebastião/SP

Visita técnica às obras do novo acesso viário de entrada ao Porto de São Sebastião
Horário: 14h30
Local: rodovia dos Tamoios, Km 33 (sentido São Sebastião - acesso 10) Topolândia, São Sebastião/SP

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários