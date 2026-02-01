O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre série de agendas em São Sebastião, no Litoral Norte, nesta segunda-feira (2).
Às 8h30, ele faz a abertura simbólica do ano letivo da rede estadual de ensino na Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira Santos.
Às 10h, Tarcísio inaugura a Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida e descerra a placa da Creche Municipal Juquehy 2.
Por fim, às 14h30, a comitiva estadual inspeciona as obras do novo acesso viário de entrada ao Porto de São Sebastião.
SERVIÇO
Abertura do ano letivo na Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira Santos
Data: 2 de fevereiro de 2026
Horário: 8h30
Local: rua Pedro Esboriol, 620, Juquehy - São Sebastião/SP
Entregas da Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida e da Creche Municipal Juquehy 2
Horário: 10h
Local: rua Benedito Carlos de Almeida, 444 - Juquehy - São Sebastião/SP
Visita técnica às obras do novo acesso viário de entrada ao Porto de São Sebastião
Horário: 14h30
Local: rodovia dos Tamoios, Km 33 (sentido São Sebastião - acesso 10) Topolândia, São Sebastião/SP