O Taubaté perdeu por 1 a 0 para o Ituano na tarde deste domingo (1), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, continua sem vencer no campeonato, com apenas 4 pontos. Pior que isso, termina a rodada na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar. Enquanto isso, o Ituano, com 15 pontos, lidera isolado.