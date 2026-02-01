O Taubaté perdeu por 1 a 0 para o Ituano na tarde deste domingo (1), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, continua sem vencer no campeonato, com apenas 4 pontos. Pior que isso, termina a rodada na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar. Enquanto isso, o Ituano, com 15 pontos, lidera isolado.
Na próxima rodada, o time da região recebe o arquirrival São José no Clássico do Vale, sexta-feira (6), a partir das 19h30, também no estádio Joaquinzão.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Taubaté foi ao jogo com três atacantes e sem se intimidar diante de um rival ainda invicto. Nos primeiros minutos, tentou pressionar, embora sem conseguir levar perigo ao gol adversário.
Contudo, aos 11min, quase levou o primeiro gol em contra-ataque pela esquerda, quando Bruno Mezenga recebeu livre, chutou e o boleiro Samuel Pires ergueu os graços para fazer grande defesa, evitando um toque por cobertura.
Depois, aos 18min, Rodrigo Gaia quase marcou para o Burrão. Em uma boa finalização de perna esquerda, de fora da área, ele mandou à direita do goleiro, com perigo.
O jogo ficou aberto e, dois minutos depois, o meia Felipe Muranga quase marcou para o Ituano. Ele avançou, finalizou e Samuel Pires mandou para escanteio.
Mas, até por conta do horário e do calor, o ritmo caiu e nos minutos seguintes, ninguém mais criou grandes oportunidades. Com muita concentração no meio de campo, os dois times foram para o intervalo com o empate por 0 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, a primeira chegada foi do Ituano, aos 5min. No lance, Muranga cruzou e Mezenga subiu mais que a zaga para cabecear, mas a bola passou à esquerda do goleiro.
Dois minutos depois, nova chegada do Galo, desta vez com Bruno Alves, que avançou pela direita e bateu forte, à esquerda do gol. E o Taubaté não conseguia sair para o ataque.
Sem conseguir criar, o Burrão ainda viu o time visitante abrir o placar aos 19min. Após cobrança de escanteio da esquerda, o zagueiro Matheus Mancini subiu de cabeça na segunda trave e fez 1 a 0.
Em desvantagem, o Burrão tentou pressionar e adiantou a marcação. Mas, apostava em muitos cruzamentos para a grande área, sem objetividade e sem perigo.
E, para complicar, aos 32min, em contra-ataque, o zagueiro Renan Diniz, que era o último homem, acabou expulso após fazer falta na entrada da área, evitando o segundo gol.
Mas, com um a menos, o Burrão quase empatou em chute de longe de Eduardo Diniz. E o goleiro do time visitante resvalou para escanteio.
Aliás, a expulsão fez com que o Taubaté melhorasse em campo e, no minuto seguinte, Ytalo quase empatou, em finalização à direita. Aos 45min, o goleiro do Ituano falhou, Léozinho finalizou e o zagueiro Carlão, sentado, salvou em cima da linha, duas vezes, comemorando como se fosse um gol. Contudo, faltou capricho e tranquilidade para buscar o resultado.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Renan Diniz e Eduardo Diniz; Wesley Fraga (Ytalo), Zé Pagliarini (Yamada) e Rodrigo Gaia (André Klaus); Romarinho (Leozinho), Macário e Luan Santos (Ariel). Técnico Dyego Coelho
Ituano
Lucas Wingert; Tássio, Carlão, Matheus Mancini e Thiaguinho (Dal Pian); Léo Couto (Lipe Gadol), Nelsinho, Guilherme Xavier e Felipe Muranga (Osman); Bruno Alves (Stephanelli) e Bruno Mezenga. Técnico: Mazola Junior
Gols: Matheus Mancini, aos 19min do 2º tempo. Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: domingo, 1 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Thiaguinho, Bruno Alves, Carlão, Osman (I); Rodrigo Gaia, André Klaus (T). Expulsão: Renan Diniz (T).