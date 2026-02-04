Após recorde de mortes em confronto com a polícia no primeiro semestre de 2025, com 25 óbitos no Vale do Paraíba, o indicador terminou o ano passado com diminuição de 13% na comparação com 2024. Foram 33 mortes em confronto contra 38, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

O primeiro semestre de 2025 foi o mais letal da séria histórica da SSP, que começa em 2005. A região registrou 25 mortes em confronto com as forças de segurança, mesmo número de 2020 e bem acima de 2024, que teve 17 mortes no primeiro semestre.