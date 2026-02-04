Após recorde de mortes em confronto com a polícia no primeiro semestre de 2025, com 25 óbitos no Vale do Paraíba, o indicador terminou o ano passado com diminuição de 13% na comparação com 2024. Foram 33 mortes em confronto contra 38, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.
O primeiro semestre de 2025 foi o mais letal da séria histórica da SSP, que começa em 2005. A região registrou 25 mortes em confronto com as forças de segurança, mesmo número de 2020 e bem acima de 2024, que teve 17 mortes no primeiro semestre.
Já no segundo semestre do ano passado, as mortes em confronto caíram para oito na região, o que evitou que o ano se tornasse o mais letal em termos de mortes causadas pelas polícias.
As 33 mortes de 2025 ocorreram em confronto com policiais militares, sendo 31 durante o serviço e duas na folga.
O ano passado se tornou o terceiro com mais mortes em confronto com a polícia da série histórica da SSP. Os anos com mais óbitos são 2024 e 2020, cada um com 38 mortes, seguidos de 2025, com 33, e 2019, com 30.
Marcado pelos ataques do PCC (Primeiro Comando da Capital) às forças de segurança, o ano de 2006 registrou 24 mortes em confronto, bem abaixo de 2025.
Histórico
A letalidade policial no Vale estava em queda após recorde de mortes em 2020 e 2019, que acumularam 68 óbitos na região – biênio mais letal de toda a série histórica da SSP. O segundo biênio com mais mortes é o de 2023 a 2024, com 53 óbitos.
A partir de 2021, com o uso de câmeras corporais na farda dos policiais militares, o total de mortes caiu para 17 em 2022, registrando o número mais baixo desde 2013, quando oito pessoas morreram em enfrentamentos com as polícias na região.
As 25 mortes do primeiro semestre de 2025 superam até mesmo todo o ano de 2006, que teve 24 óbitos em confronto com as polícias e foi marcado pelos ataques da facção criminosa.