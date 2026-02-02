O adolescente de 17 anos baleado e morto após show do cantor Natanzinho Lima, em São Sebastião, na madrugada deste domingo (1º), foi identificado como Iago Rodrigues de Jesus. Outro jovem de 16 anos também foi atingido pelos disparos e segue internado.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio contra os dois adolescentes, durante um evento na região central de São Sebastião.