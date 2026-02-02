O adolescente de 17 anos baleado e morto após show do cantor Natanzinho Lima, em São Sebastião, na madrugada deste domingo (1º), foi identificado como Iago Rodrigues de Jesus. Outro jovem de 16 anos também foi atingido pelos disparos e segue internado.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio contra os dois adolescentes, durante um evento na região central de São Sebastião.
De acordo com o relato de uma testemunha, informou a SSP, as vítimas teriam se desentendido com dois homens ainda não identificados, que efetuaram disparos de arma de fogo. Os adolescentes foram socorridos por uma equipe de resgate. Iago não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro adolescente permanece internado.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Sebastião, que segue com diligências para identificar os autores dos crimes e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Nas redes sociais, uma jovem lamentou a morte do irmão, chamado por ela de Iago: “Porque, meu Deus, fizeram isso com você, meu maninho. Porque senhor, covardia senhor, tiraram meu irmão de mim. Porque tanto sofrimento senhor, porque meu Iago, porque Deus”, escreveu a jovem em publicação neste domingo (1º)
Confusão no show
O caso aconteceu após show do cantor Natanzinho Lima no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião. Ao término da apresentação houve confusão e tiros.
Vídeo obtido por OVALE mostra uma briga generalizada entre diversas pessoas ao final da apresentação, além da intervenção de policiais militares para conter os agressores.
Em nota, a Prefeitura de São Sebastião lamentou a ocorrência registrada na madrugada deste domingo, na avenida Antônio Januário do Nascimento, nas proximidades do Porto, em que duas pessoas foram atingidas por disparos.
“O caso foi registrado e está sob investigação da Polícia Civil, responsável pela apuração da autoria e da motivação. Neste momento, a Prefeitura não irá antecipar conclusões, em respeito ao trabalho técnico e ao andamento das investigações”, disse a Prefeitura.
A administração municipal informou que vai fornecer imagens do COI (Centro de Operações Integradas) e do sistema de monitoramento urbano para os investigadores da Polícia Civil.
“A Prefeitura destaca que o Verão Show vem sendo realizado com planejamento e estrutura de segurança. Ao longo do mês de janeiro, mais de meio milhão de pessoas passaram pelo evento, com mais de 10 atrações nacionais e dezenas de atrações locais, consolidando um ambiente seguro de lazer, cultura e convivência para moradores e turistas”, completou.