A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio contra dois adolescentes, ocorridos na madrugada deste domingo (1º), durante um evento na região central de São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o relato de uma testemunha, as vítimas teriam se desentendido com dois homens ainda não identificados, que efetuaram disparos de arma de fogo. Os adolescentes foram socorridos por uma equipe de resgate.