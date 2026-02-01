O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) estendeu, neste sábado (31), o alerta laranja de "perigo" de tempestades para as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sendo Ilhabela a única exceção. O aviso meteorológico começou a valer às 0h01 deste domingo (1º) e vai até 10h de segunda-feira (2).

A previsão é de condições severas, com acumulados de chuva que podem atingir 100 mm em um único dia ou picos de até 60 mm por hora, com rajadas de vento variando de 60 a 100 km/h. Há possibilidade de granizo.