O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) retirou o teste de baliza da prova prática para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o exame agora pode também ser feito utilizando veículo com câmbio automático.

Essas resoluções entraram em vigor na segunda-feira (26) e, segundo o órgão, têm a finalidade de ser “um modelo de avaliação mais moderno, objetivo e focado na condução segura e responsável”.