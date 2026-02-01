Uma aposta feita em São José dos Campos faturou R$ 59 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (31), no concurso de número 2.967. As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete premiado foi feito por canais eletrônicos, com um bilhete simples de seis números.
O prêmio principal da Mega-Sena era de R$ 115 milhões, mas não houve acertadores e o valor acumulou em R$ 130 milhões para o próximo concurso, na terça-feira (3).
No geral, 72 apostas acertaram os cinco números da Mega-Sena, com prêmio de R$ 59.070,09, e 6.741 ganharam a quadra, levando cada uma o prêmio de R$ 1.039,98.
Como jogar
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os sorteios são realizados três vezes por semana: terça-feira, quinta e sábado.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. O jogo pode ser feito em lotéricas ou de forma online.