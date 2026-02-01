Uma aposta feita em São José dos Campos faturou R$ 59 mil na quina da Mega-Sena nesse sábado (31), no concurso de número 2.967. As dezenas sorteadas foram: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete premiado foi feito por canais eletrônicos, com um bilhete simples de seis números.