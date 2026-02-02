O Pinda Futebol Clube Ltda. recebeu da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o CCF (Certificado de Clube Formador) para a temporada 2026.
O selo permite à agremiação assinar contratos de formação com atletas de 14 anos, além de assegurar direitos de indenização em transferências e preferência na renovação de contratos de atletas da base.
A certificação assinada pelo presidente Samir Xaud é válida até 31 de janeiro de 2027 e atesta o cumprimento de requisitos técnicos, médicos e educacionais pela agremiação, tornando-a a 70ª do país a deter o título entre mais de 1.200 clubes profissionais.
Movimentações
Com o documento, o Pinda FC consolida sua posição no cenário nacional, garantindo proteção financeira em transações nacionais e internacionais de jogadores formados em sua estrutura e acompanha o fluxo de encaminhamento de atletas para equipes parceiras registrado ao final de 2025:
- América Mineiro: Kayque Vilela e Max
- Grêmio: Yuri Watanabe
- Guaratinguetá (Copa São Paulo): Reinaldo, Rikelme, Joshua e Gabriel Castilho
- Real Soccer (Copa São Paulo): Erik, Dudu Mineiro e Murilo
- São Bento: Fernando e Rafael
Histórico
O clube foi fundado em 22 de fevereiro de 2022, como a primeira SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Estado de São Paulo.
Desde então, mantém calendário em todas as categorias da Federação Paulista de Futebol (FPF), do Sub-11 ao Sub-20. Em 2023, o Sub-15 ocupou a 26ª posição entre 79 equipes, enquanto o Sub-17 ficou em 24º lugar. No mesmo ano, o Sub-18 venceu os Jogos da Juventude.
No Paulista de 2024, as categorias Sub-11 e Sub-12 ficaram entre os 16 melhores de 84 clubes. Em janeiro de 2025, na Lorena Cup Internacional, o clube venceu a Série Ouro nas categorias Sub-12 e Sub-13 e a Série Prata com o Sub-11.