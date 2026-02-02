03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

São Sebastião realiza mutirão de vagas para construção civil

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSS
Mutirão de vagas para construção civil acontece no PAT
Mutirão de vagas para construção civil acontece no PAT

Interessados em trabalhar nas áreas de obras e infraestrutura podem participar do mutirão de empregos promovido pela Prefeitura de São Sebastião, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

O evento acontece na quarta-feira (4), a partir das 10h com oferta de vagas para os cargos de ajudante de obras, armador, carpinteiro, encanador, motorista de caminhão, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira e pedreiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para concorrer a uma das oportunidades, o candidato deve comparecer à sede do PAT, localizada na região central, na rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº 391, portando carteira de trabalho, RG,CPF, currículo atualizado e comprovante de residência no município.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Clique aqui para consulta de outras vagas de oferta regular.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários