Interessados em trabalhar nas áreas de obras e infraestrutura podem participar do mutirão de empregos promovido pela Prefeitura de São Sebastião, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

O evento acontece na quarta-feira (4), a partir das 10h com oferta de vagas para os cargos de ajudante de obras, armador, carpinteiro, encanador, motorista de caminhão, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira e pedreiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp